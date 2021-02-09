日前大陸遼寧鞍山一間火鍋店舉辦尾牙，老闆以「推可樂罐」玩遊戲的方式，讓員工各憑實力爭取獎金，不過一名洗碗阿姨輕輕一推後，可樂罐就停在了最大獎，成功抱回人民幣40萬(約172萬台幣)，不過，事後有店內員工爆料，其實洗碗阿姨沒有拿回172萬台幣，老闆只是依照推到的金額，給出一定比例的獎金。

綜合陸媒報導，6日遼寧鞍山一間火鍋店舉辦尾牙，老闆讓員工以推可樂罐來賺取自己的尾牙獎金，遊戲規則是，在一張長桌上，按照距離擺放了不同金額的獎金，只要可樂罐停在該金額的位置，即可抱回，其中最大獎就是最靠近長桌邊緣的172萬台幣。

員工紛紛向前挑戰，無不希望能夠抱回最大獎，而影片中，一名洗碗阿姨輕輕一推，可樂罐就落在掉落邊緣，即是最大獎的位置，下秒不止阿姨本人嗨翻，現場的員工更是驚呼連連，只有一旁的老闆看起來神情落寞，而這一段影片發出後在網路上瘋傳。

正當外界以為阿姨成功抱回高額獎金時，就有店內員工爆料老闆並沒有真的給出40萬人民幣，而是依照可樂罐滾到的位置，發放一定比例的獎金，「大額區域的錢不是真的發給員工，但老闆會給一些獎勵」，不過該名員工也拒絕透露阿姨到底拿了多少獎金，表示拍影片只是好玩，「但影片中擺放的40萬現金，確實是真鈔」。

(中時新聞網)