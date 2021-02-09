美國加州比佛利山（Beverly Hills）本週將舉辦一場拍賣會，待價而沽的舊物包括蘇聯時期間諜使用的工具，例如填有氰化物的假牙和內藏相機的菸盒。

位於加州洛杉磯的朱利安拍賣公司（Julien's Auctions）向來以拍賣好萊塢和流行文化紀念物而聞名，現在準備拍賣許多又開始流行的間諜工具，這些東西在「007」系列經典電影中相當常見，例如隱藏在筆管、菸灰缸和瓷盤之中的麥克風。

朱利安公司的藝廊經營主任佛瑞德里克（Kody Frederick）說：「實際創造出這些東西的人，是微型化的先驅。」

他接受法新社訪問時表示，現在每個人都有相機，每個人都可以錄音，但拍賣會上的許多間諜工具是來自一個手機和磚頭差不多大的年代。

真正的特務可把微型相機裝在女用提包內部、皮帶扣、鞋刷、鳥箱、圖章戒指和領帶上，這些裝置都將成為拍賣會上的商品。

佛瑞德里克說：「人們很期待從那個還沒有數位、只有類比訊號的年代，得到真正獨特、與眾不同的東西。」

蘇聯垮台後，很多間諜工具被棄置於東歐，最後流落到美國紐約一座以蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）為主題的博物館，這座博物館於2019年1月開張，2020年就因新型冠狀病毒疫情而關門。

在本月13日拍賣的古董中，有一顆填有氰化物的假牙，估計可賣出1200美元（約新台幣3萬4000元）。

拍賣型錄說明：「這顆牙可以某種方式咬碎，好讓被逮的特務在必要時自殺，避免被刑求或被套出話。」

還有一把1978年「保加利亞之傘」（Bulgarian umbrella）的複製品，預期拍賣價在3000美元到5000美元之間。這把傘當年在冷戰時期，於倫敦毒死了保加利亞異議人士馬科夫（Georgi Markov）。

不過，有些原本公告要拍賣的物品，在加州槍械法的限制下被撤回，包括可發射子彈的唇膏和筆。

間諜遊戲愛好者仍可在拍賣品中找到一些用來儲存敏感膠捲或文件的秘密裝置，例如袖扣、高跟鞋、挖空的硬幣，甚至一個「直腸隱蔽膠囊」。

(中央社)