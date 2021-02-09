69歲陳黃婦人日前到早餐店購買豆漿時，不慎遺失600元，老婦發現後緊張地跑到內湖派出所報案，請警方協助調閱監視器，老婦向警方表示，自己平日靠資源回收的微薄收入維生，與她相依為命的兒子健康情形也欠佳，而遺失的600元是臨時向友人借用的，這筆錢對她來說相當重要，是勉強度日費用。

派出所員警蔡雅婷、張育隆及陳智韋等3人，聽了老婦的遭遇後，惻隱之心油然而生，便共同集資一大箱暖心糧食，希望在年前給老婦一個驚喜，並由所長汪昕儒代表前往老婦住處，提供糧食、南北貨及日用品、市府春聯等物資關懷慰問，老婦起初婉謝警方好意而不願收受，最後在所長細心說明下，才靦腆地接受員警的關懷，頻頻向所長答謝，表示相當感心。

內湖分局表示，希望藉此拋磚引玉，籲請社會大眾能發揮同理心，多加關懷中低收入戶等弱勢族群，發揮雪中送炭的精神，讓大家都能快樂過好年。

(中時 )