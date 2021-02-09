資深媒體人趙少康宣布將參選2024總統大選，根據最新輿情民調公布結果，趙少康和台北市長柯文哲的一周聲量，有不小的差距，柯文哲今出席活動被問到趙少康將選2024未來變成勁敵，柯文哲笑說，「沒有差，其實我也還沒準備，人家問會不會打亂我的佈局，但我連局都還沒布。」

至於如何看趙少康參戰，柯文哲說，「台灣政治變動太快，把今天事情做好就好，3年後事情用不急著現在煩惱。」不過，柯文哲還說，台灣政治有太多陰謀論，再過半年就知道怎麼回事，也聽到很多傳言，至於什麼傳言，柯文哲避而不答。

趙少康公布兩岸關係是「喊一聲兄弟」跟你態度像，柯文哲大笑說，「喊一聲兄弟，沒那麼容易，應該請他說明清楚。」我覺得兩岸本來就相當複雜，這個不能一廂情願，所以很多東西不是只有一個標題，內容還要慢慢闡述。

趙少康提到可特赦陳水扁，但要符合「認錯、道歉、還錢」3大前提，對此，柯文哲說，「阿扁那個問題，好幾年前就主張要解決，但是有條件特赦，正確講法這個案子還是要做個處理，不然保外就醫還能上電台怪怪的，不過還是要面對問題解決掉。」

另外，被問到民眾黨辦公室租不到，利用立院資源被批評，柯文哲說，民眾黨本來就是小黨，坦白講黨部主要是在支援5個立委而已，像是文宣部主任柯昱安，但也兼黨團副主任，所以文宣部也是在支援那5個立委問政，智庫也差不多，大部分還是在幫他們寫質詢稿。

至於罷萊委風波將繼續，柯文哲表示，當初萊豬又不是只有這2個投反對票，當時立院至少有50、60票，柿子挑軟的吃，不然投反對票又不是只有這2個，沒有道理。

(中時 )