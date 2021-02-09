陸軍特種作戰指揮部鄭姓士官長2015年受命更換單索突襲吊橋，找來32人拉只要6人操作的拉繩，導致繩索斷裂，慘遭滑輪重擊的陳姓下士從此重傷失智失能，鄭吃上業務過失重傷害，陳獲賠1070萬餘元，但陳父不滿加告軍備局處長、特指部指揮官等9軍官擅離部屬、妨害祕密等罪嫌，全獲不起訴處分。

陳父指控，特戰指揮部（特指部）鄭姓士官長、吳姓營長、簡姓連長、幸姓副連長、劉姓指揮官、2名陳姓監察官，以及特指部上級單位航空特戰指揮部（航特部）黃姓指揮官、國防部軍備局獲得管理處歐姓處長等9人，未維護保養營區內設備，也未督促部屬善盡設備維護保養及維修責任，放任營區內「單索突擊吊橋」繩索設備損壞。

陳父怒告9人陸海空軍刑法未盡維修義務、擅離部屬、為軍事上虛偽之命令，以及刑法公務員洩漏國防以外祕密、妨害祕密等罪嫌。但9軍官矢口否認犯行，吳姓營長強調不在現場，事後才獲悉，不願見到憾事，更沒有捏造是陳男操作不當釀禍。其他軍官也否認有將肇事原因導向陳男，也沒散布陳姓士官的陳述紀錄，提供的照片也是公開場合拍攝，相關報告也都有隱匿姓名檢送給家屬。

桃檢調查發現，觀諸9軍官在案發時的職務，都和維修無關，不構成未盡維修義務罪嫌，且是依據長官命令行事，單位主官也能一路跟隨，不算擅離部屬，加上家屬對其他指控也自承是「看媒體報導」，未有其他證據，陳姓士官相關照片僅供法院審理參考，也都已具狀取回，因此對9軍官予以不起訴處分，至於家屬告發的違反採購法和瀆職部分，另行簽分偵辦。

(中時 )