中廣董事長趙少康日前重返國民黨，對於高雄市議員黃捷罷免案未能通過，他表示「這一波罷免後，是不是可以停了？」，要雙方放下屠刀立地成佛。引發外界認為趙反對接下來的罷萊委行動。趙少康8日澄清，他是指檯面上罷免結束後，藍綠可檢討罷免制度。前民進黨立委林濁水則嘲諷趙少康，其實是讓民進黨打不還手被國民黨殺半年。

資深媒體人趙少康。(圖/本報資料照)

趙少康表示，他所提及相關言論純是講原理。依《選罷法》罷免所需票數遠低於當選票數，過度容易，並不合理，以韓國瑜為例，罷免僅需1/4的同意票，這類1對1的選舉，可能當選者拿到50幾趴的票，對手可能拿到40幾趴，40幾趴的票可能無法當選市長，但卻足以罷免一個市長，這是什麼樣的《選罷法》？

趙少康說，這些都是民進黨搞出來的，當初民進黨提案要罷免國民黨立委蔡正元沒成功，後來就修《選罷法》降低罷免門檻，這就是報復式。雖然罷捷未能成功，但趙也認為，從結果來看，國民黨成績算是不錯，在鳳山綠地拿到5萬多票，雖然沒贏，但也沒輸。

對於趙少康說法，林濁水9日在臉書回應，趙少康所謂的成佛，他推測應是指「等國民黨把民進黨的牛一路再殺個半年後，藍綠便應該一齊放下屠刀，一齊立地成佛。他並舉1979年2月中越戰爭兩國交戰，中國大陸說要停戰，但是越南必須要不還手地讓中國大陸繼續進攻半年再停戰的概念」。

趙少康說大家搞罷免,冤冤相報沒有完了.這一波後應該停下來. 要雙方放下屠刀立地成佛,理性民眾不分藍綠中立都叫好. 但是慷慨激昂的藍人大大反彈，趙少康連忙說明他沒說要停止罷免陳柏惟、吳思瑤.趙說,這一波意思不是黃捷的一波,而是罷陳柏惟的一波.而所謂的成佛是等國民黨把民進黨的牛一路再殺個半年後,藍綠便應該一齊放下屠刀 ,一齊立地成佛. 就像兩國交戰,中國說要停戰,但是越南必須要不還手地讓中國繼續進攻半年再停戰的停戰。 由林濁水發佈於 2021年2月8日 星期一

(中時新聞網)