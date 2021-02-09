前一晚美股三大指數創新高，帶動9日陸港股市同步走升。

恒指9日開高123點，早盤一度由升轉跌55點，來到29,263點全日最低點，之後再度轉折向上。恒指午後大幅明顯上揚，午後最高一度升208點，來到29,527點全日高點。其後升幅收窄，恒指9日收報29,476點，升156點，單日漲幅0.53％。

由於時近春節休市，港股9日起暫停北水，缺乏北水參與下，恒指大盤9日全天成交量大幅萎縮，只有1,499.38億港元。

國企指數9日收報11,602點，升42點或0.37％。恒生科技指數升204點，漲幅2.1％，報9,961點。

個股表現方面，上週剛在香港上市的大陸影音平台快手獲快速納入多個指數，加上瑞銀唱多給予430港元之目標價，股價9日午後曾升至352港元之上市新高，收盤大升15.7％報350.6港元，成交居首達128.81億港元。

成交量第二大是騰訊，升0.5％報740.5港元。百威亞太升4.7％，為全日表現最好藍籌。

(工商 )