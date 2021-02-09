客製化製藥包裝設備廠皇將(4744)1月合併營收6,145萬元，年增16.25%。皇將1月順利去化部分整線/單機訂單，拉升業績較去年同期成長。去年受疫情嚴峻而影響業績，而去年底起全球陸續施打疫苗，疫後景氣明顯復甦，去年公司接洽中的詢問案自去年年底起陸續接單，尤其以北美及印度的海外詢問之前因受疫情影響停滯及暫緩情況已漸漸回溫熱絡。

皇將表示，公司以外銷為主，去年因新冠疫情肆虐全球，尤其皇將兩大主要市場美國及印度皆為疫情重災區，實施鎖國及封城，以致出貨時程大幅遞延而影響業績；然而疫情明顯帶動COVID-19病毒測試劑包裝設備、洗手乳充填與旋蓋貼標等單機設備大幅成長，填補了部分延宕的業績，2020全年營收衰退幅度亦收斂於個位數字。整體而言，公司在手訂單並未有取消的狀況，現全球已漸與疫情共處，只要疫苗施打普及率提高，出貨順暢度拉高，營運即可明顯回復成長。

展望2021年，隨著年初各國疫苗施打，市場明顯復甦，尤其美國市場因疫情需求，明顯推升了新一波製藥擴產商機，包括個人防護(PPE)、檢測診斷、治療、疫苗等醫藥防護產品的建置採購，帶動整線及單機訂單明顯成長。

皇將目前單機訂單量維持相當水位，連線型設備接單在第四季亦有回溫，後續整線接單亦樂觀可期；目前雖受海運缺櫃影響出貨排程，然公司對全年營運成長的預期維持樂觀不變。

(時報資訊)