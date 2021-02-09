聯發科(2454)1月營收雙增，月增加8.96%、年增加78.29%，同時也創下單月歷史次高，展望首季，聯發科不僅淡季不淡、單季營收也將首度挑戰千億元門檻，今年因5G智慧機在全球市場快速成長，聯發科挾產品陣容多元、以及供應鏈支援穩健，在目前晶圓代工產能緊繃的產業環境下，預期聯發科隨產品組合轉佳、營運槓桿浮現，將有利於營業利益率走揚，2021年營運表現可望更勝去年。

聯發科1月營收353.33億元、月增加8.96%、年增加78.29%，創下單月營收歷史次高，受惠5G產品積極拉貨，聯發科1月營收呈現淡季不淡表現。

以第一季財測來說，儘管因新台幣匯價問題，以美金對台幣匯率1比27.9計算，聯發科第一季營收預估964億~1041億元之間，與去年第四季相比，約持平到成長8%，與去年同期相比，成長58%到71%，若以美金計算並排除奕力影響，第一季營收會較前季增加6%到14%，營業毛利率預估為43.5%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為26.5%±2%。

在5G SoC(系統單晶片)拉貨動能強勁下，聯發科首季營運不僅力拚淡季不淡，更是首度單季營收要挑戰千億元大關，對聯發科歷年首季表現來說，可說是一個具象徵意義的指標。

因5G動能加速，聯發科預估2021年全球5G智慧型手機出貨量超過5億支，對照台積電(2330)先前所稱5G智慧型手機滲透率達35%以上，因聯發科產品陣容堅強，相較對手高通供應鏈支援較佳，預估其5G SoC市占率將超過三成，出貨1.5億顆以上，法人指出，以目前晶圓代工產能緊繃，預期聯發科單價將上揚，且來自競爭者的價格壓力不大，隨產品組合轉佳、營運槓桿浮現，預期營業利益率走揚。

除行動平台產品外，聯發科非智慧型手機業務成長展望亦佳，包括ASIC(客製化晶片)、WiFi、IoT(物聯網)、PMIC(電源管理IC)等，法人也看好，聯發科極有機會受惠於超微在筆電擴大市佔的動能，因超微將以聯發科的WiFi解決方案作參考設計，故相信WiFi 6與6E將是聯發科在無線基地台/網通、筆電、手機WiFi市場的新催化劑。

(時報資訊)