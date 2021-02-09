受惠於中國需求彈升以及成本刪減，日產汽車(Nissan Motor)周二將本財年的虧損財測刪減了約三分之一。

在新冠疫情導致的滑落之後，中國汽車市場出現彈升，協助日產和其他全球車廠奪回銷售。然而半導體供貨短缺可能會減緩該復甦，迫使日產減緩部分產能。

根據日產的預估，截至3月底的本財年營業虧損為2050億日圓(約合19.43億美元)，此前預測為虧損3400億日圓。日產也刪減本財年銷售目標，從416.5萬輛減為401.5萬輛。

該修正後的營業虧損亦低於Refinitiv的19位分析師預期的虧損2301億日圓。

中國汽車市場在12月成長6.4%，持續引領汽車產業從疫情中復甦。

全球車用晶片的短缺，迫使日產在上月減少Note車款的生產；該車款為日產暢銷的小型車，配備有油電混合動力引擎，生產工廠位於神奈川縣。日產也在北美進行短期的生產調整，包括密西西比的卡車工廠進行三日非生產日。

日產已經承諾從年度固定成本刪減3000億日圓，並將產能型號刪減五分之一。

日產-雷諾被視為在疫情危機中表現最弱的汽車製造商，對於利用聯盟從泥沼中再生、在投資電動車方面分擔承擔，缺乏一明確目標。

日產預期截至3月底的財季中，淨營收為5兆3174億日圓；營業虧損為1316億日圓，歸屬母公司淨損為3677億日圓。

在截至12月31日的財季中，日產營業利益為271億日圓，優於前一年同期的227億日圓。

(時報資訊)