38歲日本女星上原多香子是前日本女團SPEED成員，7年前她的第一任丈夫嘻哈團體「ET-KING」成員TENN（森脇隆宏）疑因她外遇日劇《流星花園》男星阿部力，過度自責而走上絕路，上原多香子也因此演藝事業一蹶不振，並在2017年低調再嫁男星高山和也，近日更有日媒披露了上原多香子幸福的婚姻生活，令人羨慕。

上原多香子2012年7月與嘻哈團體ET-KING成員TENN正式登記結婚，未料婚後不過2年，TENN卻突然傳出在車內輕生的噩耗，上原多香子在告別式手捧丈夫遺照，憔悴又哭腫眼的模樣令人不捨。

上原多香子手捧丈夫遺照哭成淚人兒的模樣令人心疼。(取自日網)

但更精采的來了，因為在TENN過世的3年後，他的弟弟突然公開其生前遺書內容，驚爆上原多香子婚內出軌阿部力，導致TENN痛苦不已，自責「我的身體不能讓妳有孩子真的對不起，真的真的很抱歉」走上絕路。

上原多香子也因為與阿部力的不倫醜聞，演藝事業徹底完蛋，後來更在2017年悄悄嫁給了收入不穩定的演員兼作家高山和也。近日日媒更報導，指夫婦倆因為疫情關係，原本就不高的收入，更是少得可憐，幸虧高山和也轉行賣太陽能電板成功，月收入可達100萬日幣以上(約台幣27萬)，讓上原多香子不用為生活擔憂，得以在家當個全職主婦，專心相夫教子。

(中時新聞網)