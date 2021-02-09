在特斯拉宣布投資比特幣後，市場傳言可能帶動其他企業跟進，刺激比特幣持續大漲，周二並突破4.7萬美元，續創歷史新高價。

特斯拉宣布投資15億美元買進比特幣後，市場揣測其他大廠可能跟進，加拿大皇家銀行並點名蘋果是下一個擁抱比特幣的重量級企業。

比特幣繼周一狂飆20％後，周二維持強勢，最高來到47,458美元，漲幅約1成。

(工商 )