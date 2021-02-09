比特幣衝破4.7萬美元 17:492021/02/09 工商 林國賓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在特斯拉宣布投資比特幣後，市場傳言可能帶動其他企業跟進，刺激比特幣持續大漲，周二並突破4.7萬美元，續創歷史新高價。 特斯拉宣布投資15億美元買進比特幣後，市場揣測其他大廠可能跟進，加拿大皇家銀行並點名蘋果是下一個擁抱比特幣的重量級企業。 比特幣繼周一狂飆20％後，周二維持強勢，最高來到47,458美元，漲幅約1成。 Reddit獲新一輪資金 估值倍增至60億美元 布蘭特期油 衝破60美元 (工商 ) #比特幣 #萬美 #特斯拉 #衝破 #投資比特幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 升破4.4萬美元 特斯拉買15億美元 比特幣創新高 04:102021/02/09 全球財經 《角頭》破2400萬鄭人碩過年無休拚票房 04:102021/02/09 娛樂新聞 《日股》利多簇擁 日經續創30年新高 11:422021/02/09 財經 《國際金融》蘋果也可能跟進特斯拉 比特幣攻破4.7萬美元 10:512021/02/09 財經 《日股》晶片族群領漲 日經再創30年新高 15:572021/02/09 財經 東森購物1月營收創新高 獲利年增率128％ 16:012021/02/09 財經 馬斯克狂砸400億炒比特幣 專家爆背後驚人盤算 11:252021/02/09 財經 《國際經濟》華盛頓州擬徵財富稅 貝佐斯恐年繳20億美元 16:312021/02/09 財經 《商情》供應疲弱 支撐馬來西亞棕櫚油漲近2％ 10:002021/02/09 財經 《美股掃瞄》擴大激勵＋疫苖進展 美股三大指數創新高 08:352021/02/09 財經 《塑膠股》拚特化領域轉型 中石化苗栗精細化工廠動土 15:402021/02/09 財經 財經熱門新聞 老美搞死7奈米？陸晶片業成重大建設 中芯最新發展曝光 - 財經 未來桃園房市哪裡最夯 專家直指這區 - 財經 華為遭老美打剩半條命 任正非盼跟最有權力男人通話 - 要聞 狠砸400億炒比特幣後 馬斯克意外洩兒子嫰照 - 財經 台積電散戶暴增9倍 存股族最搶手股票曝光 - 財經 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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