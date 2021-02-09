港交所9日宣布，前摩根大通亞太區主席兼行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）將自5月24日起出任港交所集團行政總裁。前港交所總裁李小加自2020年年底離任後，該職務一直懸缺，目前是由港交所聯席總裁及首席營運總監戴志堅暫時代理。

港交所公告，委任歐冠昇由2021年5月24日起出任香港交易所集團行政總裁，為期三年，至2024年5月23日止，有關委任待取得證券及期貨事務監察委員會根據「證券及期貨條例」第70條批准後才生效。待取得該批准後，歐冠昇亦將出任董事會的當然成員，於2021年5月24日生效。

李小加在2020年5月公布辭職消息，並於2020年底正式離任，之後傳出多個候選人競逐該職位。包括現在暫代行政總裁的戴志堅、港交所市場主管姚嘉仁、匯豐亞太區環球銀行聯席主管劉哲寧、加拿大退休金計劃投資局行政總裁Mark Machin及前摩通董事總經理翟普（Philip）等人。

事實上，9日上午在港交所正式公告以前，市場已傳出歐冠昇向摩根大通辭職，即將轉任港交所行政總裁的消息。

綜合外媒報導，港交所董事會在聘任行政總裁的過程中，希望選擇一個可以令中國具信心，或具有強大國際背景的候選人。歐冠昇雖非出身香港或大陸，但他在2012年至2020年出任摩根大通亞太區主席及行政總裁期間成績不斐，在亞太打出知名度。此前，他領導該行拉丁美洲銀行並擔任過不同高級投資銀行職務。

摩根大通和港交頗有淵源。李小加在出任港交所總裁之前，亦曾任職摩根大通。

(工商 )