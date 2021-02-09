瑪格莉特9日親自示範Bungee Dance，曼妙舞姿超火辣，她去年一整年被疫情困在義大利，直到去年底才回台，沒想到抵台兩周就封境，不禁直呼太幸運。她與義大利飯店小開男友Marco交往10多年，對方兩度求婚，她始終沒點頭，第二次被求婚僅回：「你確定嗎？真的100%確定嗎？疫情後回義大利再說吧。」

談及遲遲未點頭的原因，曾有一段婚姻的瑪格莉特表示：「對我來說，結婚感覺像是自由被賣掉，應該要真的年紀到了，才會想定下來。」她去年一整年待在義大利，演藝圈工作全停擺，在義大利南岸觀光小島教瑜珈，加上又遇當地封城3、4個月，整年損失預計破百萬，她坦言，「真的不想算，心情會不好」。

瑪格莉特舞姿曼妙。（吳維書攝）

瑪格莉特2年前投入200萬，與經紀人合開「新醋感」飲料店，2020年疫情慘重，生意不如預期，今年年終不到1個月。談到回台新計畫，她笑稱除了瑜珈教室，也希望演藝圈工作趕快找上門，「我真的很喜歡，不管能做到什麼時候，我就要做到那時候」。

近日性騷擾議題引發關注，瑪格莉特聽完雞排妹控訴內容驚呼：「她沒有一巴掌啪下去嗎？」並曝自己過去在國外曾遇色狼跟暴露狂，她都會直接正面反擊：「如果我摸你會怎樣？」對方總是立刻被嚇跑，而擁抱對國外來說是禮儀，她表示不管是誰，只要有不舒服都會當面提出。

瑪格莉特展現舞藝。（吳維書攝）

(中時 )