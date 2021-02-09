台籍女子與俄羅斯籍男子交往6年後結婚，生下2名子女，在台灣共同生活一段時間後搬到莫斯科定居，婚姻關係從此生變。妻控夫帶小三回家同住，把她送到精神病院，但是俄夫否認通姦，夫妻均訴請離婚，台東地院判准。

娘家在台東的台籍女子在臉書部落客以「我的俄羅斯丈夫和他的第三者」為題，經常貼文訴說她的這段異國婚姻，女子表示，她在2011年嫁給俄夫，在台灣生下1子1女，2017年初因經濟問題，舉家遷到莫斯科，同年10月她帶著子女返鄉探親，2018年2月回莫斯科就發覺丈夫行為舉止有異。

台女發現丈夫手機上有來自第3人女子的訊息，質問丈夫是否有外遇，丈夫坦承並將該名女子帶回家。她因此情緒失控，甚至被丈夫送往俄羅斯精神病院，且單方與醫生討論後稱他患有「偏執型精神分裂症及偏執綜合症」，強制將她隔離住院。

台女說，被迫住院期間，丈夫與小三擅自將她的物品清出，送往婆婆另外居住之公寓，並告訴她不可以再回他家。出院後，丈夫將她送往跟他母親同住，並將她手機及護照取走，讓她在異國求助無援。

台女說，後來妹妹聯繫不到她，還親自到莫斯科協尋，丈夫才坦承將她強制搬出其住所，將她的手機交給妹妹，但竟訛稱不知護照去向，後來是妹妹向他說母親罹患癌症希望與姐姐相見，他才返還原告護照。

台女說，她後來返回莫斯科住處，發現小三已搬到她丈夫家同住，阻止她進入其住處，並稱2個小孩要適應新媽媽，而丈夫在旁不出聲，令她心灰意冷。

台女回台灣後向台東地方法院訴請離婚，俄夫也反訴離婚，並稱當初是為小孩的教育才回俄羅斯，不久後，妻子精神狀況出現異常，不懂俄文卻經常抱怨鄰居聲音在談論她，在安靜的環境也稱聽得到他人批評，醫生評估她要住院治療，家人也都幫忙照顧她，不過她的情形並無好轉，並出現幻聽及情緒不穩之狀況，後來在俄、台兩地都有治療紀錄。

俄夫說，她在莫斯科時曾將2個小孩帶走、藏匿。後來在律師建議下，他只好先禁止2小孩出境俄羅斯，想不到妻子竟透過友人協助，帶小孩從白俄羅斯回台灣並藏匿，他在警方及法院的幫助下，才到台灣見到孩子。

俄夫否認妻所指控通姦之情事，指妻應舉證，至於將她送至醫院治療，是為了保護她健康所為之必要措施。他因妻種種行為而無法維持婚姻，在俄羅斯就已提起離婚訴訟，並經俄羅斯初級法院准許。

台東地方法院認為，雙方心結怨懟愈結愈深，難以期待兩造繼續維持家庭婚姻之和諧，判准離婚。

(中時 )