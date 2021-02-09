男星黃子佼（佼哥）是演藝圈內公認的「送禮達人」，每年三節送的禮物，都非常有巧思與創意，從文創商品、設計小物到在地美食都有口皆碑，為了迎接牛年到來，黃子佼與宅窩家聯合推出「蕉流香蕉鳳梨酥」，晉升最佳代言人。

一向愛吃美食的黃子佼，在吃第一口即讚嘆其酸甜爽口奶香與果香的絕妙平衡，香蕉鳳梨酥內餡選用旗山小農產銷班原北蕉果肉，口感綿密果肉厚實，加上「鳳梨之王」台農17號金鑽鳳梨，肉軟多汁且纖維細小、絕佳酸甜比，經慢火烘乾製成，吃起來蕉香氣濃郁、甜度高適中，搭配爽口香甜鳳梨，每一口都吃得出兩者交織而成的獨特果香。

香蕉鳳梨酥內餡選用旗山小農產銷班原北蕉果肉，口感綿密果肉厚實，加上「鳳梨之王」台農17號金鑽鳳梨。（圖／品牌提供）

「蕉流香蕉鳳梨酥」從商品取名、用料、到超萌鮮黃配色都與他大大相關！黃子佼表示，自小因為名字發音，常被同學笑是黃香蕉，沒想到這次真的與香蕉結緣，他笑稱：「常有人看到和我名字有諧音哏的產品，就會問我是不是我代言的，終於來一個名符其實物歸原主的產品了！而且我一直秉持送禮要有巧思與寓意，才能延續好蕉情，這一塊，不只蕉流，更有蕉心！」

「蕉流香蕉鳳梨酥」從商品取名、用料、到超萌鮮黃配色都與黃子佼大大相關。（圖／品牌提供）

從小蕉造型就能感受到手做的溫度，由30年經驗老師傅傳承1：1手感配方，精準拿捏皮與餡料的黃金比例，入口紮實酥糯，每10斤鳳梨才能熬成1斤鳳梨陷，12小時耐心慢火工法，經歷文火慢燉洗禮，將台農17號金鑽鳳梨慢火細燉至焦糖化，將滿滿的原始風味完整收藏其中，每一口都嚐得到整顆鳳梨的自然精華。

從小蕉造型就能感受到手做的溫度，由30年經驗老師傅傳承1：1手感配方，精準拿捏皮與餡料的黃金比例。（圖／品牌提供）

▍文末贈獎 ▍

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★獎品內容 ｜「蕉流香蕉鳳梨酥禮盒」*2

★活動時間 ｜ 即日起-2/16

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。（標記人頭帳號視同自動棄權）

(中時新聞網)