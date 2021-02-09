台北市5名富少犯下集體性侵女同學惡行，其中4人認罪並賠80萬元和解，在受害女同學媽媽同意下，4人獲判緩刑免關，此判決引發譁然，民眾痛批「什麼爛法律制度」；據了解，女同學與其中4人為中學同窗，該校為北市知名貴族學校，校方強調重視「品格教育」，甚至會篩選學生家境。起鬨的主嫌是就讀培育師資重點國立大學的學霸。

根據《ETtoday新聞雲》報導，女同學與鄧男、劉男、楊男及鄭男為同一所中學同窗，5人家境都不錯；該學校是台北市知名貴族學校，強調重視「品格教導原則」，學雜費每學期約12~14萬元，教科書每學年約2~3萬元，據悉，進入該校就讀相當不容易，甚至會篩選家境。而帶頭起鬨性侵的主嫌鄧男，還是學霸，就讀培育師資的國立大學。

判決指出，被害女子在2019年8月大學畢業前夕，受楊姓男子邀約，與曾經同窗的鄧姓、劉姓、鄭姓及施姓男子一共5男1女聚會，其中鄧男心儀女同學已久，把她當女神看待，一群人先到酒館喝酒，然後又轉往KTV，女同學醉倒包廂意識不清，5男竟對她集體猥褻、性侵，鄧男還說出「我要在包廂開X」、「像buffet的形式，可以輪流」等語。

開庭時，除鄭男外，其餘4人都坦承犯行，並表示願意賠償和解，但被害女同學當庭崩潰痛哭，甚至出現猛踹桌椅等失控行為，最後女同學母親出面，向法官表示院给被告緩刑機會，最後4男賠了80萬元和解，皆獲判緩刑免坐牢，僅鄭男被依強制猥褻罪判刑10月、竊錄身體隱私部位罪判刑3月並得易科罰金9萬元。可上訴。

這起判決引發激烈討論，中時新聞網讀者痛批「這是什麼爛法律制度阿？難怪有錢人犯罪能為所欲為阿」、「這是狗屁法律，它針對窮人，而不用於富人。如果你有錢，你可以做任何你想做的」、「只能期待最近那幾個位把霸凌人打斷手的正義之士。」更有讀者說「我國的法律就是少了鞭刑與宮刑，就算緩刑也該被鞭個五十下，保證終身不敢再犯」、「民進黨的司法改革真的會玩掉政權和玩掉人性的」、「司法改革、女權運動原來只是騙選票喊口號而已」。

(中時新聞網)