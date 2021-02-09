六福村遊樂園「笑傲飛鷹」雲霄飛車2013年間發生猝死意外，17歲吳姓少女搭乘設施後嘔吐、休克，送醫不治，家屬因而提告向六福村求償325萬餘元。台灣高等法院更一審認為，六福村並無過失，吳女是因心臟疾病致死，今判家屬敗訴，六福村免賠，可上訴。

家屬提告主張，「笑傲飛鷹」設施不符合當時科技或專業水準合理期待的安全性，且六福村僅在附近設立警告標示，提醒心臟病及身心不舒服的人勿搭乘，未明確標示不遵守的後果、嚴重性及緊急處理危險方法，違反《消費者保護法》規定，求償325萬2209元。

家屬原提告對象除了六福村，另還要3名工作人員連帶賠償，新竹地院一審判家屬敗訴，家屬上訴，遭高院二審駁回，家屬再上訴，最高法院三審針對3名工作人員部分，駁回上訴確定，另六福村部分則廢棄發回。

高院更一審認為，「笑傲飛鷹」在2012年9月安全檢查合格，事發時仍在有效期間，且當日點檢各項機械結構、電機系統均無異狀，六福村在附近設有多處警告標示，提醒遊客如有心臟病、容易暈車暈船、身心不舒服的情形，請勿乘坐，現場並以廣播播送警語。

另外，六福村備有合格護理師、護士、救生人員，以及完成心肺復甦術訓練的員工多名，配合救護站、救護車等設備，足認已符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性；遊客理應審慎評估身心狀況，決定是否搭乘，且每位遊客狀況不同，六福村不可能預測、列舉違反警告的具體後果。

高院並指，吳女經法醫研究所解剖鑑定，判斷患有暈車症及右心室心肌病變，因乘坐「笑傲飛鷹」受驚嚇失能致心律不整、心因性休克死亡，死亡結果與六福村標示警告與否並無因果關係，故判六福村免賠。

(中時 )