北市大安警分局臥龍街派出所員警郭兆軒、高若琳，日前擔服巡邏勤務時接獲民眾報案，指一名年約50歲男子徘徊在富陽街、疑似失智走失，員警到場後關懷詢問，男子卻一度情緒緊張激動大叫，高員見狀馬上以和緩口氣耐心安撫男子情緒，最後並循線聯繫上男子的家屬，幫助他能在年前返家團圓。

發現該名男子的店家表示，當時看到阿伯焦躁不安、一直要衝到馬路，因擔心他的危險，便先邀阿伯到店內坐，警方到場後雖與阿伯溝通困難，但發現他的手腕上佩戴有愛心手鍊，經聯繫社工後查出他是58歲黃姓男子。

警方進一步查詢發現，黃男自去年12月31日出門就未返家，因家屬報案協尋成為失蹤人口，員警在查證過程中，黃男顯得焦躁不安且大聲嚷嚷，經高員比手劃腳地不斷溫柔耐心安撫，黃男才逐漸緩和下來，並在員警的護送下先至派出所休息，高員更主動將自己的晚餐讓給黃男食用，黃男的兒子隨後趕至派出所將其父親帶返家，並對員警積極協助照顧其父深表感謝。

(中時 )