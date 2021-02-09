勞動部今(9)日公告，新增燁輝、鑫陽、統一等15家鋼鐵公司，以及台糖砂糖事業部小港廠輪班人員、中央廣播電台工程部等適用輪班間隔縮短行業，輪班間隔將由11小時縮短為8小時，預計影響4300人，即日起生效。

經過諮詢會、法規會加以討論後，15家鋼鐵公司、台糖砂糖事業部小港廠輪班人員和中央廣播電台工程部輪班人員可適用縮短輪班間隔的勞基法例外彈性，即日起生效。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，根據《勞基法》第34條規定，依前項更換班次時，至少應有連續11小時的休息時間，不過在經過諮詢會討論同意後，只要經公告行業遭遇天災、突發狀況等均可縮短輪班間隔。

這次公告行業以鋼鐵業為大宗，是因為鋼鐵廠一般都採4班3輪制，每班8小時，加上每個職位都有其專業度，一旦有人請假生病必須做人力調度時，調度空間十分有限，因此有勞工提出，若有協議空間調整班次輪替，或許就不用請假就可以兼顧工作與家庭需求，因此經諮詢會討論同意後放寬。

台糖小港廠則考量天災事變突發狀況，例如有相關原物料例如糖、黃豆及玉米等進口，船隻裝卸期間及運輸配送具時效性，台糖也評估只有突發事件與天災才會用到縮短輪班間隔，因此也予以同意。

至於央廣部分，是因為勞工住所距離工作地點遙遠，不易當日通勤，因此經討論後也予以同意放寬。

(中時 )