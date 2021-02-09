為了讓弱勢者不因意外失能或死亡，導致家庭陷入困境，台東縣政府媒合2家保險公司，捐贈中低收入縣民1年期微型團體傷害保險，保障金額最高30萬元，全縣總計共有逾1萬人加保受惠，縣長饒慶鈴9日前往卑南鄉1家關懷戶親送投保證明 。

去年卑南鄉1場火災奪走陳姓屋主家中2名至親，縣府緊急啟動急難救助關懷機制及喪葬補助，但是補助的額度相對較少，為讓經濟弱勢者在遭逢意外時有基礎保障，台東縣政府媒合人壽保險公司捐贈中低收入縣民1年期微型團體傷害保險，第1批中國人壽投保證明去年12月發送，第2批南山人壽納保對象於1月起也陸續發送中。

此外，縣府也在今年2月成功爭取擴大投保對象，讓15足歲至70歲身心障礙輕、中度且符合承保條件者也享有保障，希望全面擴大縣內符合承保條件對象，照顧更多弱勢縣民，全縣總計共有10519人加保受惠，在保險期間內不幸發生意外，而導致失能或身故時，被保險人或受益人便可依保單條款約定獲得最高30萬元的保險金。

縣長饒慶鈴9日前往卑南鄉太平村王姓關懷家戶親送投保證明時表示，身為女性地方首長，對於弱勢家庭及婦幼安全非常關心，因此上任後特別要求社會處尋找公、私部門資源，協助弱勢民眾也能過好日子。

饒慶鈴感謝南山與中國人壽在今年過年前為台東縣弱勢家庭，寄出最重要的1份保單，讓他們萬一遭逢家庭重大變故時，除了社會急難救助，也有1份能保障家庭繼續向前進的保單。

(中時 )