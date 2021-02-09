全球晶圓代工龍頭台積電今(9日)公告 1 月營收1267.49億元，月增 8.0%，年增 22.2%，改寫歷史次高紀錄，首季營運可望淡季不淡，同日公布的董事會決議也指出，2020年第四季之每股現金股利2.5元，2021年6月17日除息，並證實將在日本成立子公司，實收資本額不超過186億日圓。

台積電核准2020年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣1兆3,392億5,500萬元，稅後淨利約為新台幣5,178億9,000萬元，每股盈餘為新台幣19.97元。

台積電表示，核准2020年員工業績奬金與酬勞（分紅）總計約新台幣695億1,164萬元，其中員工業績奬金約新台幣347億5,582萬元已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約新台幣347億5,582萬元將於今年7月發放。

台積電董事會核准資本預算約美金117億9,480萬元（約新台幣3,242億9,327萬元），內容包括：1. 廠房興建及廠務設施工程；2. 建置及升級先進製程產能；3. 建置成熟及特殊製程產能；4. 建置及升級先進封裝產能；5. 2021年第二季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電也核准於日本投資設立一百分之百持股之子公司，實收資本額不超過日幣186億元（約美金1億8,600萬元），以擴展本公司之3DIC材料研究。

台積電核准於不高於新台幣1,200億元（約美金44億元）之額度內在國內市場募集無擔保普通公司債，並核准於不高於美金45億元之額度內，為本公司百分之百持有之海外子公司TSMC Global募集無擔保美金公司債提供保證，以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求。

另外，為配合采鈺科技股份有限公司在台灣上市，核准以每股新台幣240元之價格，出售本公司所持有之采鈺科技普通股不超過39,501,000股。台積電也將6月8日上午9時假新竹國賓大飯店召集2021年股東常會，會中將改選包含六名獨立董事在內的共十名董事。

台積電董事會也核准以下人事案：擢升台積公司研發組織二奈米平台研發處資深處長葉主輝博士為副總經理；任命林宏達博士為台積公司副總經理暨資訊長。

(中時新聞網)