農曆新年到來，民眾安排出遊行程，為因應近期防疫措施建議，北市觀傳局10日將推出「台北旅遊警示燈號」提供多達19處北市熱門景點警示燈號，讓春節出遊更安全。台北市長柯文哲9日出席活動受訪表示，系統還在研發，準確度還不清楚，但是先求有再求好，系統上有什麼缺失再滾動式改進。

北市觀傳局於去年4月推出「景點即時影像系統」，提供16處景點共23支即時影像畫面，提供民眾出遊時參考，近期配合中央流行疫情指揮中心防疫措施建議，建置「台北旅遊警示燈號」並在10日上線，民眾可到台北旅遊網或下載現在玩台北App查詢人潮警示號誌。

台北市副市長蔡炳坤表示，觀傳局去年與警察局及陽管處合作，推出景點即時影像系統，考量部分景點未設置即時影像，這次新增信義商圈、迪化街即時影像畫面，更進一步開發警示燈號，提供紅燈（人潮擁擠）、黃燈（人潮略多）、綠燈（人潮正常）3種不同燈號，給民眾參考。

北市19處熱門景區包含貓空、竹子湖、陽明公園、動物園、白石湖等燈號建議，每小時將由景點現場人員進行人潮回報，並參考手機基地台電信訊號推估值及周邊停車場停車空位數等資訊。

觀傳局長劉奕霆表示，「台北旅遊警示燈號」可在台北旅遊網、「現在玩台北」APP查詢，10日正式上線，鼓勵民眾前往北市熱門景點前可先至台北旅遊網查詢燈號狀況。

至於陽明山花季和夜櫻季如何控制人流，柯文哲說，「民眾應自動自發，但人太多警察還是會控制現場人數。」

(中時 )