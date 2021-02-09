全球鍛造鋁圈領導廠商巧新科技（1563）9日公布自結元月合併營收5.58億元，月減5.96％、年增21.96％。巧新表示，元月雖受到包括船班及貨櫃短缺，導致客戶部分訂單有遞延至2月出貨、新台幣匯率升值，及車用晶片短缺等短期因素影響，但公司受惠主要客戶保持良好的拉貨力道，使得元月營收仍有強勁年增表現，改寫近四年同期營收新高。

展望今年第一季，巧新仍維持審慎樂觀看法。巧新透露，除致力開拓客製化輪圈市場版圖外，同時持續積極推動產線自動化、優化製程、優化整體原料成本，提升公司客製化輪圈競爭力，以期爭取更多品牌車廠新訂單的合作機會，創造產能規模持續放大，精進公司未來營運成長表現。

巧新強調，受惠歐美超跑、豪華汽車品牌車廠客戶客製化輪圈依舊維持穩定拉貨動能，帶動雲林斗六廠產能利用率，始終處於高滿載水位，是元月營收仍創近四年同期營收新高的主因。

巧新指出，因歐美地區各國陸續採取封城措施，藉以防堵疫情再次蔓延，使得全球海運在農曆年前有缺櫃、缺艙情形，目前巧新客製化輪圈出貨至歐美市場的船班，皆已排上，有望隨著農曆年後的缺櫃，及車用晶片缺貨等問題，將逐步緩解，創造公司客製化鋁圈出貨回到正常水準，對整體營運帶來正面的挹注。

觀察2020年歐盟針對碳排放標準的門檻要求，車廠需降低平均碳排放量，從2019年的每公里130克，至每公里95克；而未能達標的車廠，將受罰。此一門檻對許多歐洲車廠來說，就像是一個「緊箍咒」，催動了各車廠，將汽車電動化，設為2021年的主要目標。

巧新進一步說，公司主力產品客製化輪圈，可結合空氣動力學，發揮在相同尺寸下鍛造輪圈的重量，平均可較鑄造輪圈輕15％至25％；強度則可增強25％，兼具有安全強度高、輕量化、少量多樣化等優勢，有助於滿足主要客戶發展電動車的需求。

此外，巧新目前來自歐洲市場的品牌車廠客戶營收比重達六成，公司已交貨至歐亞市場的電動車款，涵蓋保時捷、豐田、賓利、法拉利及捷豹路虎等，未來隨著電動車鍛造鋁圈的需求爆發性成長，將有機會優於豪華跑車及整體營收的成長表現。

不僅如此，巧新在電動車市場布局也取得不少實績，一來，鴻海預計今年4月推出第一代電動車開發者工具平台「EVKit」，巧新為鴻海MIH聯盟首波邀約的客製化鋁圈合作廠商。

二來，經濟部智能電動車輛產業輔導推廣計畫，也將巧新列入重點，巧新更是經濟部獎勵根留台灣廠商之一，期許公司在雲林及屏東建置智慧化產線，推升鍛造輪圈與懸吊系統品質與產值，凸顯巧新為MIT主力輪圈產品高度競爭優勢。

巧新未來隨著汽車產業朝向電動車技術發展進程，鍛造鋁圈將成為重要輕量化的關鍵零組件，巧新將持續提升鍛造鋁圈新車滲透率，為公司未來整體訂單，保持良好的能見度。

(工商 )