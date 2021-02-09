中石化布局高值化產品，將投資60億元在頭份廠區興建精細化工廠，未來可增加147個工作機會，帶動地方發展。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

中石化布局高值化產品，投資60億元在苗栗頭份廠區興建精細化工廠，9日苗栗縣長徐耀昌等人持鏟動土，期許新廠投產能成為國內指標性的高值精細化學品產銷據點，創造就業機會並促進地方繁榮。

縣府工商處表示，中石化為全球前5大尼龍原料製造供應商，更是台灣唯一己內醯胺（CPL）生產製造廠，目前更朝向特用化學品、新興化學品產業鏈整合布局，並為永續經營啟動「精細化工廠建造工程計畫案」，以頭份廠為精細化工主要生產基地，朝特化領域轉型突圍，同時繼續推動工廠智能化管理、溫室氣體減量、導入自動化生產等方面，以提高競爭優勢及創造更大的產值。

9日中石化董事長陳瑞隆等人焚香祝禱工程平安順利，並與徐耀昌、議長鍾東錦等人持鏟動土，見證中石化頭份廠興建精細化工廠房。

陳瑞隆表示，精細化工廠將致力發展具獨特性、專一性的高值精細化學品，持續擴張石化版圖，達成永續經營目標，也希望藉以加深與頭份地區的連結，活絡地方經濟，達成中央、地方及中石化共創多贏的效益。

徐耀昌表示，中石化深耕頭份市已近半世紀，提供縣民大量就業機會，更是善盡企業社會責任，參與低收入寒冬送暖、附近國中小學獎助學金、敬老活動、認養中港溪東興橋濕地公園、響應環保局辦理液態稻草分解菌推廣等，積極回饋鄉里，新廠竣工啟用後，更可增加147個工作機會，間接促進在地協力廠商發展。

工商處說明，近年縣內已新增登記工廠391家，招商引資總金額達9442億元，朝招商破「兆」目標邁進，縣府團隊仍會持續展現招商的行動力、執行力，為創造更好的投資環境而努力不懈，歡迎高附加價值產業到苗栗投資設廠。

(中時 )