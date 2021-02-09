法國大提琴家卡蜜兒．湯瑪斯在比利時自然科學博物館，為全世界的兒童演奏一曲德佛札克〈媽媽教我的歌〉。（摘自YouTube）

台灣小提琴家黃俊文也曾在空無一人的故宮演奏，他使用1742年製作的瓜奈里小提琴，對著現場同樣約在1742年製作的清朝瓷器演奏，身在當下，有穿越古今之感。（摘自臉書）

音樂家悶壞了，博物館成為表演廳。近期小提琴天后安－蘇菲．慕特與室內樂夥伴到慕尼黑現代美術館，對著新穎的展覽空間演奏莫札特音樂，法國大提琴家卡蜜兒．湯瑪斯也在比利時自然科學博物館，為全世界的兒童演奏一曲德佛札克〈媽媽教我的歌〉，台灣則有小提琴家黃俊文在故宮演奏巴哈，這種以音樂和展品對話、尬聊的方式，成為疫情間特別的一章。

慕特最近一次來台演出是2019年，台灣觀眾對她並不陌生，疫情間她與好夥伴小提琴家萊納斯．羅斯、中提琴家巴貝胥可與大提琴家馬丁，一起到慕尼黑現代美術館演奏莫札特第二號弦樂四重奏，音樂家們被現代美術品包圍，演奏古典時期曲目，頗有古今對話之感。

卡蜜兒在布魯塞爾科學博物館的演奏更是特別，她坐在夜間的比利時自然科學博物館，背後有動物標本，順著音樂流動，她也像是被行走中的犀牛、花豹、大象、長頸鹿包圍，在影片結尾處，她特別加註，這是為全世界的兒童而奏的音樂。

此外，台灣小提琴家黃俊文也曾在空無一人的故宮，演奏巴哈的第三號無伴奏小提琴奏鳴曲，他使用1742年製作的瓜奈里小提琴，對著現場同樣約在1742年製作的清朝瓷器演奏，身在當下，卻有穿越古今之感。

(中時 )