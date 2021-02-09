中國大陸近日有位做酒後代駕的男子非常倒楣，不僅在工作過程中與他人發生碰撞，沒想到下車後還被對方叫來的朋友圍毆，甚至還被對方撒尿羞辱。

根據《搜狐新聞》報導指出，廣東省惠州7日晚間，一位做酒後代駕的曾姓男子，在開著客人的車，送客人回家途中與另一輛車發生碰撞。曾姓男子發現對方駕駛渾身酒臭，下車後就馬上逃離現場，曾男第一時間就追上去，一邊跑步一邊報警，沒想到對方叫來數名友人，該名駕駛就這樣透過朋友的掩護下順利逃離。

曾男就這樣與對方叫來的友人發生肢體衝突，最後被眾人圍毆打倒在地，而令人氣憤的是，對方在離去之前，竟然還在曾男身上撒尿羞辱。事後曾姓男子有到醫院檢查，發現自己僅是皮外傷，簡單治療後就離開醫院。

目前整起事件已經交由當地警察進行調查，曾姓男子事後受訪時，表示自己受到污辱，無法接受和解，再加上對方一身酒氣，也無法接受賠償，目前只想要把對方全部送進去。

(中時新聞網)