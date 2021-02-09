菲律賓的經濟貧富差距問題，經常是導致當地性產業蓬勃的因素之一，根據菲律賓教育部一項調查卻指出，部分經濟狀況貧困的學生於網路上出售自己色情照片或影片，只為了湊錢購買遠距上課所需的電子設備，或用來支付網路費。

菲律賓媒體《ABS-CBN》報導，菲律賓在這波新冠疫情影響下，許多學校嘗試讓學生在家遠距上課，但是部分經濟狀況貧困的學生根本沒錢可以添購網路設施，於是在網路上兜售自己的色情照片或影片，賺取購買設備的費用，報導指出，有部分學生甚至以不到台幣100元的低廉價格販售自己的淫照。

菲律賓貧困學生為籌措費用參與遠距課程，以台幣100元的低價販賣自己的不雅照。（圖／翻攝自ABS-CBN Youtube）

這些學生拍攝色情照片或影片的目的，是為了能夠參與遠距課程教學，同學們將這些不法所得拿去購買電子產品設備，或支付網路服務費用，根據一名議員先前還表示，有學生甚至配合聖誕節，推出促銷活動，大量出售淫穢物。

另外，據慈善組織英國國際正義使命團(International JusticeMission, IJM)長達7年的調查顯示，菲律賓已成為全球已知最大的網路兒童／青少年性剝削圖像來源國，當地的長期貧窮助長對菲國年輕學子的侵害。

報告指出，由於英語流利與網路覆蓋率高，這個前美國殖民地成為兒童色情的「全球熱點」。根據從執法部門蒐集到的資料發現，從2014到2017年，菲律賓境內用來架設兒童色情網站的網址，比例增加了3倍。對於當地兒童情色問題氾濫，菲律賓司法部已命令國家調查局（NBI）協助調查有關兒童性剝削的網路犯罪，並且將與各政府機關和社區組織積極合作，以防止這些色情內容在網路間流傳。

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(中時新聞網)