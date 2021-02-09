大陸國家郵政局監測統計數據顯示：截至2月7日，2021年大陸第100億件快件誕生。這一成績的達成僅用38天，快遞業務百億件用時再次刷新紀錄。達到百億件關口，2019年用了79天，2020年因受疫情影響用了80天。

大陸的快遞業於2014年進入「百億」時代。2014年10月20日，大陸全國快遞服務企業累計業務量突破100億件，年業務量首次突破百億。此後，快遞業務量持續高速增長。即使是在2020年這一特殊年份，全大陸快遞業務量達830億件，比2019年增長30.8％，實現近3年來的最快增速。

與往年不同，在大陸各地倡導「就地過年」的背景下，一件件快遞包裹寄托了親朋之間誠摯的祝福。流動的年貨催生新的消費需求，激活了龐大的內需市場，也為快遞行業帶來新機遇。

數據顯示，僅從2021年1月20日「網上年貨節」啟動以來，全大陸網路零售額已超過5100億元（人民幣，以下同），全大陸快遞業務量比去年同期平均增長3成以上。

今年大陸的快遞行業首次在春節期間全面不打烊。郵政EMS、順豐、京東物流、中通、圓通、申通、韻達等各大快遞企業宣佈將正常營業。

值得一提的是，順豐還豪擲逾6億元激勵節日期間堅守的快遞員工：除春節值班人員的2.5億元的加班工資外，另有3.7億元春節特殊激勵發給在春節期間值班的員工。順豐總裁王衛還自掏腰包，為員工準備了2500萬元的紅包。

(中時 )