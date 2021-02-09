婆媳問題是長久以來許多人亟欲處理的家庭關係，不過當然也存在良好的婆媳互動。一位人妻就透露家中有個「極品婆婆」，並仔細列出16項婆婆為她做的事情，形容婆婆對她的好甚至「比親媽媽還好」，讓她還自慚形穢表示，「我是個非常不及格的媳婦」。

「我的婆婆刷新我對這個世界的絕望及我從小就沒有母愛的絕望。」原PO在臉書「靠北婆婆2.0」表示，並不是婆婆對她不好，而是對她好到會讓她心生愧疚。原PO指出婆婆今年58歲，生活上給他各種愛戴與照顧，她羅列出16項婆婆對她的貼心舉動，舉凡買早餐、帶便當、處理家務、懷孕期間的照顧、與老公爭執，甚至連家中水電瓦斯費都一手包辦。」

原PO指出，婆婆知道她懶得晾衣服，竟買了一台近8萬元的烘衣機給她，平常更會幫忙洗床單、掃廁所、整理房間。在原PO剖腹住院時，婆婆更每天煮鱸魚湯跑醫院，剛退麻藥時，更是親自一口口餵她吃飯。婆婆知道原PO喜歡吃草莓，只要打開冰箱內總是滿滿的草莓，更別說家中的水費、電費、瓦斯費、管理費、網路費，婆婆都幫忙繳費，還向她說「以後你們再自己繳。」

原PO坦承，婆婆為她做的「真的好多！」令她感嘆表示，「以傳統的社會裡，我是一個非常不及格的媳婦，但謝謝我婆婆，給我很多媽媽的愛。」原PO指出，婆婆對她的付出甚至比親媽還要好，而公公也是個天使。最後原PO打趣表示，若自己是總統，肯定要替婆婆頒發一個「偉大婆婆獎」。

文章一出後，網友羨慕直呼，「你絕對是上輩子有做好事燒好香，真的是太靠X了，怎麼這麼好運」、「妳上輩子拯救過世界嗎？還是燒哪牌的香？幫我備一卡車先」。面對難能可貴的婆媳關係，網友也希望原PO能更好好珍惜這份情誼。「婆婆眼裡妳是她的小公主，要珍惜彼此的緣分」、「十年婆，十年媳，現在怎麼對妳，往後妳就怎麼回報，有好的婆婆就該好好珍惜。」

一位人妻就透露家中有個「極品婆婆」，並仔細列出16項婆婆為她做的事情，形容婆婆對她的好甚至「比親媽媽還好」。(摘自靠北婆婆2.0)

(中時新聞網)