遠傳（4904）9日公佈1月自結營利概況。1月份遠傳合併總營收74.17億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.62億元與6.03億元，單月每股盈餘 (EPS)0.18元。

遠傳數位轉型效益持續發酵，1月份新經濟營收延續強勁成長動能，較去年同期成長43％，其中資通訊業務營收年成長幅度達71％，主要受惠於物聯網專案收入年成長達163％、資安服務營收年增102％、雲端服務營收年成長達46%。

遠傳表示，將持續深耕5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與資安關鍵技術力，加速企業夥伴創新轉型。

遠傳行動通訊業務表現穩健，雖然漫遊業務受疫情影響，但月租型用戶數緩升，月租型客戶流失率持續下降，再度創下歷史新低。

遠傳並積極推動電信服務轉型，以「提升用戶福利」、「嚴選用戶優惠」兩大核心精神推出用戶獨享的全新「遠傳心生活」App，打造一站式行動生活圈，全方位嘉惠遠傳用戶。

同時，遠傳致力提升用戶滿意度，遠傳3位門市店長受頒「109年全國傑出店長獎」，獲總統蔡英文親自接見表揚；遠傳門市和客服將心比心、快速有效解決客戶問題，成功提升客戶體驗，服務備受肯定。

(工商 )