聯發科（2454）公告2021年1月合併營收達353.33億元，創下單月歷史次高水準。法人看好，由於5G智慧手機晶片、WiFi及電源管理IC等產品需求續強，預期聯發科第一季合併營收將可望達到公司財測的中高標水準，將可望再度改寫單季新高水準。

聯發科公告1月合併營收達353.33億元、月成長9％，創單月歷史次高，相較2020年同期明顯成長78.3％。法人指出，聯發科元月主要受惠於4G／5G手機晶片需求持續暢旺，加上WiFi及電源管理IC需求續強，又有農曆春節前的提前拉貨需求，推動1月合併營收繳出明顯成長表現。

根據聯發科財測，以新台幣兌美元匯率27.9：1計算，第一季合併營收達964～1,041億元，相較2020第四季持平至季成長8％。法人預期，聯發科2月營收將受到春節長假影響，將呈現月減表現，不過進入3月後，單月合併營收將可望重新回到300億元關卡之上，甚至有機會繳出超越1月水準，第一季合併營收可望達到財測中高標水準，再度改寫歷史新高可期。

事實上，進入2021年後，根據各大研調機構及手機晶片廠皆同步預期5G手機晶片市場將有望相較2020年翻倍成長，代表2021年5G手機市場規模將可望超越5億支水準，在當前非蘋陣營手機晶片市場當中，由於海思目前已被迫退出戰局情況下，幾乎僅剩下高通及聯發科等兩大陣營分食這塊大餅。

因此，法人圈幾乎一致看好，聯發科2021年在5G手機晶片出貨力道將至少有望相較2020年翻倍成長至9,000萬套左右規模，若聯發科有望持續搭上去美化效應，聯發科在中國市場的出貨比重更可望超越高通，推動業績高速成長。

目前晶圓代工、封測產能相當吃緊，不過聯發科早在2020年下半年就開始提前布局2021年產能規劃，其中先進製程依舊交由台積電6奈米及7奈米打造智慧手機晶片，電源管理IC則委託力積電生產，封裝則有日月光投控支援，因此產能相對競爭對手高通具有優勢，讓聯發科2021年業績具備衝刺動能。

(工商 )