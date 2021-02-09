保七總隊破獲山老鼠集團，查扣大批珍貴木料及木製品。（保七總隊提供）

保七總隊第七大隊會同移民署嘉義縣專勤隊、嘉義林管處等單位，破獲5名台越籍山老鼠集團，查扣扁柏樹瘤、扁柏角材、肖楠、紅豆杉、紅檜及藝品等珍貴木料2096公斤，市價約500萬元。

此山老鼠集團成員主要是逃逸的越南籍移工，長期在南投縣仁愛鄉國有林地盜伐台灣扁柏樹瘤，載回藏身處，再經初步加工為半成品後，由我國籍犯嫌銷贓謀利，從中獲取龐大不法利益。

保七總隊第七大隊接獲舉報，由南投地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組監控蒐證10個月後，日前持搜索票，刑事局中打中心、移民署嘉義縣專勤隊、南投、嘉義、屏東等林管處，出動55名警力，兵分8路搜索。

到屏東縣、雲林縣及南投縣等3縣市涉案人的住處、藏贓場所、銷贓場所等8處搜索，查獲逃逸越南籍移工、我國籍車手及銷贓犯嫌等共5人，並查扣大批扁柏樹瘤、扁柏角材、肖楠、紅豆杉、紅檜及藝品，全案依法移送南投地檢署偵辦。

(中時 )