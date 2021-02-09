知名正妹YouTuber愛莉莎莎生氣了！愛莉莎莎今（9日）不滿遭一位自稱是她鄰居的網友在Dcard論壇爆料她對大陸管理員態度差，氣到連續PO出2則限時動態，開嗆爆料網友：「哪裡來的造謠仔？」

愛莉莎莎擁有清新可愛外表，與不做作的個性，還是清大畢業的高材生，所拍攝的影片深受觀眾喜愛，YouTube頻道吸引超過119萬粉絲追隨。不過她也因此逃不過人紅是非多的定律，日前遭一位自稱是愛莉莎莎鄰居的網友在論壇爆料她對管理員態度不耐煩。

「我跟她住在同一棟大樓，我們大樓有管理員，然後她的業配品又一堆，管理員每次問她戶號名稱還有拍照(規定流程)，她都很不耐煩說你們不是知道我是誰嗎？然後管理員還要把她一拖拉庫的業配商品送上她住的地方。」

愛莉莎莎火大澄清不實爆料。(取自愛莉莎莎IG)

不過該網友的爆料也徹底激怒了愛莉莎莎，讓愛莉莎莎連發2則限時動態，火大還原真相，「我什麼時候說過這種話？我跟我家管理員感情都很好，每次公關品有食物都分管理員，出去玩也都會買伴手禮給管理員，因為我覺得我公關品很多他們很辛苦，我也是每天自己把包裹用推車推到我家，什麼時候讓管理員拿上去過？」最後更不忘以6字發洩心中怒火，嗆爆這位自稱是她鄰居的網友「哪來的造謠仔」。

(中時新聞網)