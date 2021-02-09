麻善大橋經善化溪埔中路接烏橋中路改善計畫將先啟動。（劉秀芬攝）

為改善台南溪北地區往來南科交通，帶動周邊衛星都市產業發展，立委郭國文9日邀內政部營建署長吳欣修南下勘查，盼爭取中央經費解決麻豆、西港、佳里至南科之交通問題，吳欣修表示，將先協助麻善大橋經善化溪埔中路接烏橋中路之改善計畫，另西港南41、南40道路跨曾文溪接新吉工業區舊案，則需重新以專案報院審查。

郭國文表示，麻豆與西港地區主要透過麻善大橋或西港大橋往來南科，隨著南科日益發展，上下班時間塞車已成常態。與會的陳秋宏與林志展議員也說，麻豆至南科途經社區巷道與防汛道路原先並非設計供民眾通勤使用，除了造成交通阻塞，也導致交通事故頻發。因此有替代道路，或是新闢道路將會大大改善。

市府工務局副局長陳世仁表示，去年底已委託顧問公司進行交通改善可行性評估，其中包含麻善大橋下經溪埔中路往烏橋中路的道路改善，以及麻豆謝厝寮跨曾文溪接烏橋中路的新建橋梁構想，今年初也將西港區南41線拓寬既跨溪橋梁闢建工程計畫提報至營建署，增加佳里及西港民眾至南科的替代道路選項。

營建署長吳欣修表示，麻豆謝厝寮跨曾文溪至善化烏橋中路之構想，仍須長期規畫，且較屬於公路總局管轄。但溪埔中路經胡厝寮至烏橋中路約6億改善經費，營建署可以協助，也較能短期內就可以改善。

此外，第六河川局也願意配合堤防邊道路的拓寬，也可以解決目前上下班時的壅塞狀況。

郭國文表示，中央應在南科周邊的交通基礎建設挹注更多資源，盼透過南科聯絡道路的開闢，讓南科四通八達，與周圍的衛星都市與衛星工業區形成一個連帶的生活圈，招商的外溢效益更擴大，帶動整個溪北地區的產業發展，也能解決邊緣化問題。

(中時 )