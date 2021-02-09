富邦媒(8454)9日宣布，旗下momo購物網《過年不打烊》活動2月10日～2月17日熱鬧展開，為臨時抱佛腳的情人準備滿滿女性最愛的「情人節告白神器」，像是C&F精油擴香、瑰柏翠護手霜、Jo Malone香水、CHANEL淡香水等。凡商品頁面標示「速 春節不打烊」即符合過年不打烊服務。

momo也貼心分享過年期間仍快速到貨的熱銷伴手禮，幫助尚未採買拜春伴手禮的消費者送禮不開天窗。momo《過年不打烊》更加碼推出「天天簽到抽天后宮招財平安符」、「集點加購抽88元發財金」、「消費滿額抽agnes b.年曆筆記本」等好康活動，提供消費者一起好禮選購不間斷、新年好運不打烊。

momo分享，「香氛保養」及「香水」為歷年兩大情人節銷售主力，其中更以知名品牌商品為觸動消費者選購的關鍵。

momo於年節期間依舊提供眾多「情人節告白神器」快速到貨，像是香氛保養類的「C&F」花園系精油擴香組，專業調香師打造的複方香水精油，再加上獨具設計風格的咖啡瓶搭配乾燥花卉，身心放鬆之餘更能妝點空間美學。「瑰柏翠」經典系列護手霜，專為敏感肌研製溫和舒緩、質地豐盈滋潤；「APIVITA」希臘高山茶保濕噴霧，網購斷貨王，提供肌膚三重護理，立即舒緩注入水分同時加強保濕，維持肌膚健康亮澤。

許多女性外出必備的香水也是情人推薦送禮的首選，momo特別分享情人節香水網友關鍵字品牌，像是「Jo Malone」推出的是經典款，讓女友散發迷人清新香氣。逅四款享受舒服愉悅的自在感；英倫限定薰衣草園系列香水，三款深淺不同的粉紫霧面瓶蓋設計搭配紫色拼接瓶底，同時為視覺及嗅覺帶來浪漫享受。「CHANEL」CHANCE淡香水，粉紅甜蜜、橙光輕舞、綠色氣息、黃色邂逅四件熱賣經典款，讓女友散發迷人清新香氣。「Chloe」女性小香禮盒，環繞各式花香宛如置身花園，完整展現女性奢華而優雅的魅力。

過年期間「走春拜年不採雷伴手禮」快速到貨清單，包含今年的熱銷冠軍「萬歲牌」堅果禮盒、熱銷第五名的「Lay’s 樂事」百事同樂箱、熱銷第十的「SUGAR SPICE 糖村」花夢春饗禮盒。受年初防疫心理影響，保健食品也是今年消費者送禮首選，像是「桂格」養氣人蔘滋補液禮盒、「白蘭氏」雙認證雞精禮盒、「正官庄」高麗蔘精，也都提供年節快速到貨，讓消費者今天下單、明天送禮。

momo《過年不打烊》加碼推出「天天簽到」簽到滿8天，免登記即抽天后宮招財平安符。「集點加購」集滿3點兌換就有機會獲得88元發財金。「消費滿額送好禮」消費滿999元即可抽agnes b.年曆筆記本。此外還有國泰世華、中國信託、玉山、永豐等29家銀行助陣，消費滿額最高回饋7,000元。

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