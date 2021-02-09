大陸已開通今年度的對台招生平台「2021年祖國大陸普通高校免試招收台灣考生（www.gatzs.com.cn／z／tw／index.jsp）」，本報整理發現上面列名的招生學校從去年的362校「悄悄」增至394校，目前已有逾4成、共165校貼上今年的對台招生簡章。最新公布的985工程頂尖陸校廈門大學、武漢大學、西安交通大學，以武漢大學學測門檻「2門頂標＋2門前標」較高，不過武漢大學免面試。

除了上述3校，目前已經在該平台公布對台招生簡章的985頂尖陸校，包括中國科學技術大學、中國海洋大學、中國科學院大學、大連理工大學、吉林大學、復旦大學、山東大學、湖南大學、華南理工大學等，共12校。

廈門大學要求台灣考生2021年學測國英數＋社／自4科前標，報名時間3月20日至4月30日截止。該校表示今年計畫招收台灣學測生50名，預計6月初複試，複試時間和方式另行通知。

比較特別的是，廈門大學宣布已挑選部分科系的核心課程將逐步採用雙語或全英語教學，包括經濟學、統計學、金融學、會計學、財務管理、國際商務、財政學、新聞學、環境科學與工程、物理學、海洋科學、法學、外文語言文學創新實驗班和「外國語言文學類＋會計／財務管理」等。該校的經管類科系優勢學科由該校王亞南經濟研究院和經濟學院負責全英語教學，校方也保證學生在學期間有更多機會到國外知名大學交流。

武漢大學計畫今年招收台灣免試生20人，學測門檻是國文、數學2科頂標，加上其餘2科前標。報名時間4月5日至4月15日。該校門檻雖較高，但免面試。

西安交大要求學測國英數＋社／自4科前標，擬招收20人，報名時間2月20日至4月20日。西安交大暫定5月30日以前赴該校興慶校區面試，但也表示面試方式可能因疫情防控形勢而更動，以最終通知為准。

(旺報 )