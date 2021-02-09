屏東許多學校的操場跑道破洞、龜裂情形嚴重，立委周春米會勘後要求教育部盡快通過「操場整建專案」。（周春米辦公室提供／潘建志屏東傳真）

屏東許多學校的操場跑道破洞、龜裂情形嚴重，立委周春米會勘後要求教育部盡快通過「操場整建專案」。（周春米辦公室提供／潘建志屏東傳真）

立法委員周春米9日會勘屏東縣高樹國小等學校的操場跑道，發現許多操場破洞、龜裂情形嚴重，連陪同小孩到學校活動的家長們都嚇一跳，驚呼「是要培養小朋友參加越野障礙比賽嗎？」她將要求教育部盡快通過「操場整建專案」。

周春米表示，她從2016年擔任立委後，常至學校會勘校舍、廁所、設備、操場跑道等，看到許多破損的操場跑道，便帶著教育部官員到屏東各個學校會勘，也在立法院質詢教育部，要求教育部正視這個問題。

她在去年11月，也與其他立委一同召開「50億專案補助全國中小學操場跑道整建記者會」，呼籲教育部以專案補助校園損壞的操場跑道。周春米指出，教育部1年用在改善學校操場跑道的經費只有2億元左右，但全台灣急需優先修繕跑道的中小學就有1100所之多。

她說，教育部現階段的經費及做法根本是杯水車薪，按照這種進度，等學生都畢業甚至就職了，都還看不到自己母校擁有一座正常標準的的操場跑道。像她協助整修的屏東東港大潭國小，行政程序已拖延4年，經她爭取的800萬經費修繕後，才將原來的「鹽化操場」變成太平洋藍的五線譜跑道。

她認為「操場整建專案」的核定及啟動是刻不容緩，行政院和教育部應該正視這個訴求，讓專案計畫盡速通過、修繕經費盡速到位。

(中時 )