勞動部今年新春禮盒集合三家庇護工場產品，別有巧思。（邱琮皓攝）

勞動部與所轄機關每年都會運用小額採購，來選購庇護工場商品作為拜會工會、慰問基層工作人員的伴手禮，順便將庇護工場的商品推廣出去。過往只挑選單家庇護工場的禮盒，勞動部今年特別重新設計外裝，打包了包括愛不囉唆庇護工場、觀心園愛心庇護工場、臺北醫學大學附設醫院樂活屋庇護商店這三家的特色產品做為今年的牛年禮盒，再附上富有設計感的牛年小春聯與紅包袋，讓收到的人都覺得這次的年節禮盒比過往多了點用心。

勞動部長許銘春表示，受到疫情影響，很多產業都會都很辛苦，特別是庇護工場在這段期間更是弱勢，所以這次年節採購就集合三家庇護工場，一次行銷，從甜點、茶點倒茶包，讓大家知道庇護工場的商品真的很不錯。她也透露，先前已經送出給幾名工會友人，每個人開箱品嚐後都讚不絕口，還有人想要多帶幾盒出國分享。

勞動部這次年節禮盒主題是「呷甜甜過好年」，庇護工場提供每一個身心障礙者學習工作技能的環境，讓這些身心障礙者每天都在庇護工場工作，跟大家一樣競競業業完成每一項任務，親手完成的每一包餅乾、糖果、茶葉，發揮自己的力量，在社會上不再只是一個單純的接受者，而是有能力付出。

許銘春表示，禮盒中的胡麻卷、巧克力甜甜圈、牛軋糖是出自唐氏症基金會的愛不囉唆庇護工場，選用在地小農的天然食材，有6至12個唐氏症寶寶在專人與輔具的協助下，安排老師指導他們製作，從烘焙到包裝、甚至摺紙盒都是庇護工場親手完成。

過年少不了乾貨，許銘春指出，臺北醫學大學附設醫院樂活屋庇護商店就是院內2位職能治療師催生成立的，他們給予精神障礙朋友工作機會，同時透過這樣的工作機會來追蹤病人狀況，這次挑選的產品「帶殼奶油杏仁」，也配合現在人健康低鹽、少油、不含防腐劑的飲食習慣，不僅年節、也很適合平時嘴饞時解饞。

另外，禮盒裡面還特地放入觀心園愛心庇護工場的高冷烏龍三角茶包。許銘春說，這家庇護工場是南投縣第一個服務身心障礙者的庇護農場以栽種無毒稻米、蔬菜、水果為主， 訓練身心障礙者工作技能，並習得一技之長，期待有天能夠「自立自養、融入社會」。許銘春也呼籲，不少庇護工場因為疫情也開始增加線上銷售，希望透過公部門帶動，可以讓民間企業、一般民眾知道，庇護工場的商品真的很不錯，可以多多訂購捧場。

(工商 )