海巡署曾接待1美籍確診案例 署長周美伍自主健康管理 18:492021/02/09 中時新聞網 戴志揚 、 陳泳溙 、中時、 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海巡署曾接待1美籍確診案例 相關人員匡列居家隔離(翻攝 Google Maps) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海巡署證實上個月中旬一名獲邀來台洽公的美籍人士，在離境前確診新冠肺炎，由於此確診者曾與多名海巡署接待人員有用餐等互動，相關人員都被匡列居家隔離，署長周美伍及同辦公室的同仁，都進行自主健康管理。海巡署也在上週五，進行全面消毒。有媒體報導，該確診案例為案920.不過中央流行疫情指揮中心並未證實是否為案920，但強調，若有相關接觸者一定會被匡列，目前也無人確診。 美籍確診者洽公海巡署 指揮中心證實！隔離14人 一家七口全染疫 指揮中心曝確診護理師家人現況 (中時新聞網) #海巡署 #證實 #相關 #人員 #匡列 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 企鵝妹沒隔離14天被趕出門痛哭 弟弟補槍：又沒人會因此而死 17:112021/02/09 娛樂 最貴牙醫 居檢男採檢後順路看牙遭罰10萬元 15:082021/02/09 社會 案925未吐實 拖累16同事隔離 04:102021/02/09 地方新聞 新竹縣成非六都招商王 年後發大紅包1.7億元 16:562021/02/09 區域情報-新竹 分3階段接種 防疫人員優先！20萬劑AZ疫苗 最快3月開打 04:102021/02/09 生活新聞 《國際產業》挺運輸業 民主黨推動逾500億美元援助 10:002021/02/09 財經 前納粹集中營守衛謀害3518人 德百歲翁遭起訴 11:432021/02/09 國際 《國際社會》最快226 韓國開打AZ疫苗 15:402021/02/09 財經 台中太平長龍路執法重點路段 警向車友喊話 14:592021/02/09 社會 邊談邊增兵 印軍：解放軍持續向中印邊界部署重武器與導彈 18:512021/02/09 兩岸 1家7口都染疫 護理師大姑5採陰 外出奔喪才確診 13:442021/02/09 生活 生活熱門新聞 護理師過年值班嗨翻 醫悄問真相 網秒懂：肯定已婚 - 生活 洗碗阿姨尾牙贏172萬現金 員工抖出暗黑內幕 - 生活 海巡署曾接待1美籍確診案例 署長周美伍自主健康管理 - 生活 美籍確診者洽公海巡署 指揮中心證實！隔離14人 - 生活 一個月連8起規模5地震 氣象局：不排除是大地震前震 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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