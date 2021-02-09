海巡署證實上個月中旬一名獲邀來台洽公的美籍人士，在離境前確診新冠肺炎，由於此確診者曾與多名海巡署接待人員有用餐等互動，相關人員都被匡列居家隔離，署長周美伍及同辦公室的同仁，都進行自主健康管理。海巡署也在上週五，進行全面消毒。有媒體報導，該確診案例為案920.不過中央流行疫情指揮中心並未證實是否為案920，但強調，若有相關接觸者一定會被匡列，目前也無人確診。

(中時新聞網)