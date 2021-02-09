【政新鮮】韓趙盟有盤算 龍介仙曝佈局

中廣董事長趙少康重回國民黨後動作頻頻，先劍指黨主席大位，再宣布爭取2024年總統初選，為政壇拋下震撼彈，台南市議員謝龍介在中時新聞網節目《政新鮮》節目表示，政黨都有很多的理想跟抱負，不過在沒有獲得政權的狀況之下，就無法透過施政來造福百姓，所以他認為只要能強化國民黨在野聲勢，能夠壯大國民黨力量都非常樂見，而且好的人才願意回來參與國家大事是很值得讚許的。

趙少康日前也透露前高雄市長韓國瑜「三顧茅廬」北上勸他出來選黨主席，被解讀為「韓趙結盟」引發諸多討論，謝龍介說，韓國瑜私底下仍會對台灣的前途感到憂心，特別是兩岸間的對立情勢以及中美台國際關係的變動，所以才會多次拜會趙少康拱他出來，認為韓國瑜「成功不必在我」這樣的心態很健康。

台南市議員 謝龍介（本報資料照）

先前王世堅斷言韓國瑜2022將再起投入北部選舉，謝龍介提到，韓國瑜2020年選總統時功虧一簣，讓他後續遭到罷免，韓應該知道自己出來大家會再度攻擊他，他不願意看到國民黨再度受傷，所以才一直在民間沉潛，更何況國民黨在北市長選舉對蔣萬安期待很深，已是長期以來支持的一個目標，如果韓出來攪亂一池春水，未必是好事。

(中時新聞網)