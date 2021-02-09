20歲日本偶像黑木光（黒木ひかり）是日菲混血兒，有著甜美長相和火辣身材，被封為「神之美少女」，她早在14歲時就被星探發掘，以夏風光為藝名出道成為寫真女星，由於她飾演真人版《美少女戰士》中的水星戰士一角，也曾讓網友集體討伐她辭演，最近她的近況也曝光了。

黑木光16歲時接演《美少女戰士》的水星戰士水野亞美一角，由於她的過去，遭到《美少女戰士》粉絲強烈抵制，她在幾經考慮後決定辭演，轉而投入舞台劇與寫真界，之後更組4人偶像團體《GRoovy》，然而團體知名度卻不高，倒是她本人的人氣不斷高漲。

儘管錯過真人版《美少女戰士》這個大作，近期由於黑木光參演鹹蛋超人新作《Ultraman Z》，飾演「STORAGE」部隊女科學家大西結花，在劇中調皮開朗的性格深受觀眾喜愛，儘管她的戲分不多，但因為《Ultraman Z》是免費網劇，觸及率極高，讓她的曝光量跟著暴增，工作也隨之接踵而來。

事實上，黑木光因為國中時期就出道，爆紅後工作太忙碌，導致她荒廢學業，原定2019年3月就要畢業，卻因為成績未達標，2度被留級，到現在都還沒有高中畢業，儘管如此，她還是堅持不休學，一定要念到畢業，承諾未來會在課業更努力，認真的精神也受到網友大讚，封她是「日本最可愛高校5年級生」、「最適合穿校服的女星」。

(中時新聞網)