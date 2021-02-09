武陵櫻花季交通疏導措施懶人包。（公路總局提供）

武陵櫻花季交通疏導措施懶人包。（公路總局提供）

武陵櫻花季交通疏導措施懶人包。（公路總局提供）

武陵櫻花季交通疏導措施懶人包。（公路總局提供）

武陵農場櫻花季將在大年初一（12日）登場，一路持續到3月1日。公路總局表示，18天的櫻花季將實施「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施。每日進場人數限制在6千人以內，其中住宿遊客1800人憑武陵農場製發車輛通行證始得進場，其餘則分團客預約入場1000人、散客搭乘公共運輸接駁3200人等二種。

公路總局強調，櫻花季期間未持有通行證車輛禁止進入武陵農場，請民眾改搭乘公共運輸上山賞櫻。

公路總局表示，目前已規畫「國光客運台北車站－武陵農場」、「台北市府轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」、「羅東轉運站－武陵農場」、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」及「梨山－武陵農場」等6條公共運輸接駁服務路線，各路線車票皆已開放預售，目前售票比例約5成。

因應防疫需求，公路總局已督導客運業者落實候車場站及車輛清潔消毒工作，駕駛員、服務人員每日值勤前量測體溫，配戴口罩，並將持續督導客運業者落實執行各項防疫措施。另提醒民眾，上車前應確認無相關症狀及配合量測體溫，車上全程配戴口罩並禁止飲食，同時依武陵農場相關規定填寫實聯制登記表。

(中時 )