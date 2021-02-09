中央銀行9日公布農曆鼠年封關最後一個營業日新台幣最高發行額首破3兆元至3兆650億元，續創歷史新高，且較豬年最高發行額2兆7,932億元，增加2,718億元或9.73％，其中增加金額為史上新高，增加比率則是16年新高。

央行發行局長施遵驊說明，2020年全球受到疫情衝擊，但國內經濟表現相對佳，台股大漲交易熱絡，且民眾無法出國旅遊，在國內消費取代國外消費，現鈔需求增加，尤其第四季三倍券及相關優惠刺激效應，使得當季經濟成長率達4.94％。反應在通貨發行日平均年增8.32％，為7年來新高。

施遵驊指出，新台幣存款利率偏低也是通貨發行增加的原因之一，目前1個月期存款利率僅約0.35％，民眾存款提出較多，最後是春節7天假期，銀行為確保ATM（自動櫃員機）不缺錢，照例提高庫存現金。均使得新台幣通貨發行續增，一舉突破3兆元，通貨發行額（流通在民間的現金）達到高峰。

(工商 )