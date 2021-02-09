麗彤（6539）受惠農曆春節前的旺季消費，以及保健新品銷售成長貢獻，1月營收以1.8億元，交出歷年同期新高佳績，年成長、月成長都達15％。

董事長張麗綺表示，今年目標除了持續增加會員數之外，更將導入專案系統，針對會員進行精準行銷，同步拓展橫向與縱向的會員管理，以增添公司營運成長動能。

麗彤的醫美管理平台與醫美診所策略聯盟，將醫美診所的客戶導入為麗彤旗下DV皮膚管理中心會員，目前DV會員數約40萬，有效會員比率高達70％，是麗彤DV保養產品的重要銷售通路，預計今年將再增加1-2家醫美診所策略聯盟，以維持醫美管理平台於市場的領先地位。

在產品方面，麗彤每年推出2-5款保健品、5-7款保養品，提供消費者全方位需求，以鞏固領導品牌地位。去年4月推出美容飲品「醇耀妍」，為長年熱銷產品「醇養妍」的升級版，「醇耀妍」上市後創下單月銷售超過7萬盒佳績。

同時「醇養妍」依舊維持每月5萬盒以上的高人氣銷售量。持續推出的新產品可以為公司拓展出更多樣化的愛用族群，今年1月甫推出「醇耀妍NMN超能版」主打抗老訴求，為全球首創科技養顏機能飲品，一上市即熱銷超過3.5萬盒，新產品銷售增加也是1月營收創歷年同期新高的主要原因。

(工商 )