漢來來美食(1268)公告1月營收3.36億元，月減5.8％、年減29.8％，主因係今年農曆春節全部天數落在2月份，去年是在1月份，除基期不同再加上受到部桃事件的群聚警戒效應，桃園3家餐廳的業績明顯受到影響。惟若以今年1月份業績與去年2相較，漢來美食增加幅度則達到53％，法人認為，只要國內疫情持續受控，在內需餐飲升溫帶動，漢來美食首季業績去年同期大幅成長可期。

漢來美食除夕圍爐的訂位接單狀況未受疫情影響有太大變動，雖然有少數訂桌改為外帶和餐券，但因有候補桌數補上，因此漢來美食宴會廳及巨蛋宴會廳的訂席甚至較去年成長。至於漢來海港自助餐的年節訂餐狀況，目前也仍維持滿座況。

漢來美食各餐廳年節期間訂位滿座，各餐廳的年菜和外帶鍋物銷售量都要比往年增加，包含6人份的外帶年菜組、單品年菜和鍋品的訂購比起往年熱絡，人氣鍋品鮑參翅養生雞也超過內部目標追加接單；而限量的頂級代表鍋品乾隆一品鍋，更已銷售一空。

受到疫情影響，今年的尾牙訂席狀況雖較去年銳減近半，而在漢來美食提前推演下有超前部署的因應方式，在業務拜訪上特別加強禮券和禮盒的促銷替代方案，除了推出餐飲禮券10萬元贈送1萬元的尾牙優惠方案，也準備了更充裕的禮盒選項，包括每年熱賣的新春3層禮盒組，今年較去年增量五成之多，目前也已完銷；而新推出的來拌麵年節禮盒版，也被預訂逾八成。預計今年年節禮盒總營收可較去年增加1倍。

(工商 )