紅馬-KY（2928）受惠於故鄉納稅「Furusato 360」跨平台效益顯現，加上去年12月部分故鄉納稅業績遞延認列，1月合併營收11.2億元，月減9％、但年增4％。展望後市，紅馬今年起將加速企業轉型及組織改革，深化故鄉納稅事業及地方創生等相關業務，期加速整體業務重回成長軌道。

故鄉納稅「Furusato 360」平台與各大入口網站的聯盟行銷，是紅馬-KY去年起營運發展的一大重心，目前該平台已與超過16個中大型入口網站，及230個以上的地方自治體合作共同推廣故鄉納稅業務，紅馬1月簽約自治體回禮的入口網站刊登數較去年同期增加35％，帶動1月份故鄉納稅業務較去年同期大幅增加18％，彌補伴手禮銷售業績受疫情影響減少7成的影響。1月份故鄉納稅營收佔整體營收比重超過9成。

紅馬長年經營之伴手禮事業營收及獲利貢獻，自去年第一季起持續受新冠肺炎疫情影響而減少。2020年全年合併營收中，伴手禮業務較2019年減少約6成，佔整體營收僅20％，而2020年整體伴手禮業務中，約6成為利基型伴手禮業務，包括參與政府推動的「次世代點數」短期商品兌換網站，以及企業送禮及年菜外送等。

紅馬日本重要子公司評估整體伴手禮業務短期內恐難恢復原先規模，決定開源節流，進行公司資源重分配，暫定於2021年上半年結束短期間較難以獲利的伴手禮相關業務及大阪物流中心。為此紅馬今年起將加速轉型及組織改革，聚焦深耕故鄉納稅事業及地方創生等相關業務。

(工商 )