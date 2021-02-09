受惠各品牌產品與電商通路銷售持續暢旺，全球知名健身器材廠商岱宇國際（1598）9日公布自結元月合併營收13.44億元、年增209.3％，創同期新高。岱宇表示，雖全球船運缺櫃短期影響部分訂單遞延認列，惟受惠旗下各品牌訂單需求動能高漲，因而帶動元月營收創同期新高。

岱宇指出，旗下Sole、Xterra及Spirit品牌訂單需求，持續受惠居家健身新常態趨勢齊步高漲，加上主要經銷客戶持續加大拉貨力道，並透過加價積極搶艙，因而推升元月整體出貨表現，仍保持高檔水準，帶動元月營收表現，繳出同期新高。

此外，由於歐美地區家用健身器材市場需求持續暢旺，岱宇不僅今年上半年旗下Sole、Xterra及Spirit品牌訂單動能無虞，集團仍積極優化兩岸生產基地產線效率，並已加速推動台灣擴建新廠計畫，可望增添新一波營運銷售動能。

根據專業研究機構Market Insights Reports最新報告指出，預估全球家用健身器材市場，自2020年至2025年每年以6.2％年複合成長率，推升整體市場規模持續擴大或拉高。岱宇說，上述看法創造岱宇旗下各品牌良好發展環境。

岱宇指出，看好全球運動風氣盛行，居家健身新常態需求，更是加大家用健身品牌進一步取得更高市占率的契機；同時亦帶動線上虛擬教練、課程平台，及健身器材智能化整合需求。

集團已陸續完成旗下Sole、Xterra及Spirit新款健身器材產品上市推廣，並加速完善導入智能化的人工智慧（AI）技術應用新款健身器材產品，有助於推升旗下健身器材產品附加價值，並增添新一波業務接單表現，以期擴大集團於全球家用健身器材市場占有率表現。

展望2021年，岱宇持審慎樂觀看法。岱宇看好旗下各品牌接單表現，隨著客戶需求高漲，而保持良好水準，包括Xterra品牌仍採取多產品線布局，目前主要電商客戶Amazon已積極協調預定今年上半年產能；其次，Spirit品牌訂單能見度，隨著北美經銷商拉貨需求，而同步推動至今年下半年。

岱宇透露，旗下大陸生產基地已獲北美知名大型通路商認證，並洽談健身器材代工業務，有機會於下半年開花結果，挹注營運動能，公司對於未來營運持續向上成長，深具信心。

(工商 )