原PO巧妙的將先前借出去的錢討回。(圖擷取Dcard)

原PO巧妙的將先前借出去的錢討回。(圖擷取Dcard)

朋友間談錢傷感情，要如何開口向朋友討回借款是一門學問。有網友分享，當身邊朋友向他開口借錢時，他總是毫不猶豫答應，不過有些人還款日期到了，卻是一拖再拖讓他相當困擾，他便分享自己利用3妙招成功討債，讓不少網友大讚實用，「通通學起來！」

原PO日前在「Dcard」上分享，每當身邊朋友向他開口表示沒錢吃飯時，「這四個大字出現的時候，我百分之百都會借錢出去」，不過也些人總是愛拖延，不按時還錢，但直接開口要錢又太尷尬，於是他想出了3招方法，既不失禮貌又可順利拿回錢。

原PO說明，第一招是和對方說，「我跌倒了，人是沒事，但是還在地板上，你要還我錢我才要爬起來」；第二招則是約朋友去看電影，當對方詢問看哪部電影時，藉此傳一張電影梗圖，上頭寫著大大的「還錢」兩字，對方一看肯定秒懂。

第三招則是先傳一張偶像的美照，從原PO傳出的照片可以看到，該名藝人手捧鮮花，「那朵花很漂亮吧？價值的話，我覺得差不多落在你跟我借的2000元左右」，下秒友人立馬道歉，表示即刻轉帳還錢。幽默不失風趣的「討債」方式，讓不少網友看了直呼太實用，「討錢方式有夠可愛」、「我覺得你好聰，說話的技巧好讚」、「電影海報那招，學會了！」、「真讚的討債法，全部學起來」。

(中時新聞網)