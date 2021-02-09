李應昆書寫的心靈小語「對人有何不滿，最好連心裡都不要說，否則一定有一隻鳥，會飛到那人的窗前，把你心中的話說出來。」

此幅作品今年會由慧海文教製成精美陶盤飾品，竹子、牡丹、金萱花象徵平安富貴忘憂。（周麗蘭翻攝）

李應昆飽讀經典，圖為出自莊子的「虛己以遊世」。（周麗蘭攝）

李應昆對「虛己以遊世」的註解：「莊子說虛己以遊世，如果看成是謙和、無我、不自私的，卻不失去自己的理想與懷抱，那麼就可以任運瀟灑、消遙自在了。（周麗蘭攝）

雲林縣蘭亭書畫學會理事長李應昆擔任中正大學國畫社、佛光山大林講堂書法社指導老師20年，也是雲林地方法院14年來的書法社指導老師，他的溫暖、樂觀帶給學生的影響，和書法技巧一樣深刻。

他在大林樂齡中心任教7年，有些長者感嘆人生有些遺憾未了，李應昆告訴老學生們，帶著未竟的夢、未央的歌到另一個世界去散播愛的種子、培育夢的苗芽不也是一種美？

李應昆是資深書法大師但從不張揚，樂於助人也親自照顧欠安的雙親，善行連神明都感知，雲林有座寺廟不久前尋找題字的大師，信徒擲茭屢未果，最後乩身指定要找「李應昆」，該廟卻無人認識，靠Google大神找到。

李應昆篤信佛法，特別喜歡張大千一幅畫題字「別時容易」，因為深刻理解每一個朋友都是因緣深重才能有緣相逢，能多看一眼是一眼，「相見難」。

也因此他在變動的人生尋找不變的情誼，為一年只見一次的朋友寫春聯連續22年迄今；用10年等待學生誤會冰釋；也有一面之雅的老闆在20年後成為他的學生。

日前他寫了一幅心靈小語訴說心境，「在歲月中學習了滿滿的歡喜，送給有緣的人幸福，給偶然相逢的人帶回家去，他的生命也留下許多美好的回憶，以這種本色發出呼喚，希望介於人與人間的薄牆倒塌，就在這一刻我們的心情是如此靠近呀！」

(中時 )